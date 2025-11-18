сегодня в 19:08

ПВО отразила атаку еще одного дрона, летевшего на Москву

Третий за час дрон попытался атаковать Москву. Атака была отражена, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

Средства ПВО сбили третий БПЛА около 18:59. Собянин добавил, что на месте падения фрагментов дрона работают оперативные службы.

Первый БПЛА, летевший на Москву вечером во вторник, ПВО сбила около 18:23. В 18:42 был уничтожен еще один беспилотник.

Между тем столичный аэропорт Внуково временно закрыт на взлет и посадку воздушных судов.

