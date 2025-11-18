ПВО отразила атаку еще одного дрона, летевшего на Москву
Фото - © скриншот
Третий за час дрон попытался атаковать Москву. Атака была отражена, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.
Средства ПВО сбили третий БПЛА около 18:59. Собянин добавил, что на месте падения фрагментов дрона работают оперативные службы.
Первый БПЛА, летевший на Москву вечером во вторник, ПВО сбила около 18:23. В 18:42 был уничтожен еще один беспилотник.
Между тем столичный аэропорт Внуково временно закрыт на взлет и посадку воздушных судов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.