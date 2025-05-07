После убийства Москалика в Харькове взорвали известного конструктора БПЛА

В Харькове погиб известный конструктор БПЛА Андрей Гуменный, утверждает «Страна.ua» со ссылкой министра обороны Украины Рустема Умерова. По данным издания, проектировщик был убит при подрыве собственного автомобиля.

Гуменный был главным конструктором авиационного научно-технического общества КНК. Прочие обстоятельства его предполагаемой гибели выясняются.

Меньше двух недель назад, 25 апреля, в подмосковной Балашихе убили замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Он погиб при взрыве автомобиля, в который закладывали самодельную бомбу с поражающими элементами. Подозреваемый исполнитель убийства был задержан.

МИД России называл убийство Москалика террористической атакой. В Госдуме заявляли, что за ликвидацией военачальника стоят Украина и Великобритания. Кремль также обвинял Киев в убийстве Москалика.