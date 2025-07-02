Стала известна программа фестиваля дрифта RDS FEST в Подмосковье

12 июля автодром Moscow Raceway станет ареной для масштабного дрифт-фестиваля RDS FEST, организованного командой Российской Дрифт Серии, главного чемпионата страны в этом виде автоспорта. Гостей ждет насыщенная программа со множеством сюрпризов, способных удивить не только поклонников дрифта, но и тех, кто ищет развлечения для всей семьи.

На этом мероприятии соберутся как опытные, так и начинающие дрифтеры со всей страны, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Одной из ключевых активностей RDS FEST станут свободные заезды RDS MATSURI, где любой желающий сможет пройти техническую комиссию и испытать свои навыки на профессиональной трассе. На второй гоночной конфигурации участники на специально подготовленных спортивных автомобилях поборются за шанс присоединиться к команде STAR РЁR STARS AIMOL на «Зимнем кубке РДС».

Главным событием для любителей захватывающих заездов станет бескомпромиссная битва звезд Российской Дрифт Серии в «Сибирском дерби». Среди участников — признанные легенды дрифта: Георгий Чивчян, многократный чемпион RDS GP и обладатель Кубка мира FIA IDC и Кубка России по дрифту, Аркадий Цареградцев, вице-чемпион Кубка мира FIA IDC и чемпион RDS GP, а также вице-чемпионы RDS GP Евгений Лосев и Дамир Идиятулин. Эти именитые гонщики сойдутся в круговом противостоянии под восторженные крики зрителей, а их выступления будут оцениваться профессиональными судьями.

Необычным сюрпризом для посетителей станет «Судейское дерби», где сами судьи РДС — Владимир Сафонов, Станислав Долгих, Михаил Давидянц и Антон Новиков — сядут за руль дрифт-каров и померятся силами. Их мастерство будут оценивать пилоты из Сибири, которые получат уникальную возможность оценить тех, кто обычно решает судьбу участников на этапах RDS GP и RDS Open.

Гонщики РДС также порадуют зрителей развлекательными активностями. Участники смогут посетить кулинарный мастер-класс от Георгия Чивчяна и попробовать его фирменные бургеры в зоне GochaGrill, сделать зарядку с Евгением Лосевым из Fresh Racing, а Аркадий Цареградцев выступит в роли DJ Царя со специально подготовленным дрифт-сетом.

В рамках фестиваля пройдут автограф-сессии и лекторий «РДС Изнутри», где зрители смогут встретиться с другими пилотами Российской Дрифт Серии, а также посетить мастер-классы и паблик-токи с участниками и организаторами чемпионата.

На главной сцене RDS FEST в течение всего дня будут выступать популярные DJ, создавая атмосферу драйва и позитива своими энергичными сетами. Вечером состоится концерт Нигатива (Владимира Афанасьева), музыканта и пилота RDS Open. Его лучшие хиты с глубокими текстами станут отличным завершением насыщенного дня.

Гостей фестиваля также ждут фуд-корт, тематические фотозоны, выставка автомобилей и возможность прокатиться на дрифт-такси с профессиональным пилотом по трассе RDS GP.

Билеты на RDS FEST доступны на сайте, а для тех, кто не сможет приехать на автодром, будет организована бесплатная трансляция «Сибирского дерби» и «Судейского дерби» на платформе RDS TV.