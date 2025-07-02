Для банков и транспорта: как будет развиваться карта жителя Петербурга

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов заявил, что в Петербурге в ближайшее время модернизируют карту жителя: внедрят полностью отечественные микросхемы, протестируют совместно с банками, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Комитет заключил соглашение с компанией «Микрон», в прошлом году запустили сервис «ЕКПшка» для детей, в котором ребенок может выбрать кружки и секции.

«Специально для Петербурга „Микрон“ начнет выпускать первую в России микросхему, которая соединит в себе банковский и транспортный интерфейсы», — сказал Зырянов журналистам.

Нововведения ждут и карту «Серебряный возраст» для петербуржцев старшего поколения. С сентября 2024 года ее оформили уже более 160 тыс. человек. Она позволяет видеть в личном кабинете и мобильном приложении информацию по своему электронному сертификату.