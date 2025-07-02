Тайная свадьба: что известно о браке 29-летней дочери Агутина

Известный певец Леонид Агутин решил не разглашать информацию о радостном событии в своей семье: его старшая внебрачная дочь, 29-летняя Полина, вышла замуж за своего французского бойфренда арабского происхождения Жуана, сообщает kp.ru .

Об прошедшем бракосочетании СМИ рассказал дедушка невесты Николай Агутин.

«Полина сейчас живет в Англии, она вышла замуж», — сказал 90-летний экс-солсит ВИА «Голубые гитары».

Ранее музыкант подарил Полине апартаменты, но не стал уточнять, в какой стране. По его словам, он просил у дочери с женихом внука, но те сказали, что им негде жить, пришлось помочь.

Полина — дочь балерины Марии Воробьевой, с которой Агутин встречался в 1990-х годах в Париже. Пара рассталась спустя год отношений, бывшая возлюбленная Агутина уехала в Италию и вскоре вышла замуж, а певец уже много лет живет в счастливом браке с Анжеликой Варум.