В Москве определили лучших специалистов инженерной сферы

В столице завершился городской конкурс профмастерства «Московские мастера» среди работников инженерных направлений. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Участникам предстояло разработать и презентовать собственные проекты. Оценка работ проводилась по нескольким критериям: уровень научно-технических достижений, экономическая эффективность, реализуемость и практическая применимость предложенных решений.

«Столица исторически славится своими выдающимися инженерно-техническими кадрами. Сегодня каждый десятый трудоустроенный москвич занят в промышленности и вносит ежедневный вклад в укрепление технологического суверенитета России. Мы не только создаем условия для профессионального роста специалистов, но и отмечаем их выдающиеся достижения. Так, в рамках конкурса „Московские мастера“ были отмечены лучшие представители столичного инжиниринга — электронщики, технологи и конструкторы», — отметил Гарбузов.

Он добавил, что всего за звание лучшего инженера сражались 30 участников из 19 московских предприятий.

Победителями в номинациях «Инженер-электроник», «Инженер-технолог» и «Инженер-конструктор» стали сотрудники «Центрального научно-исследовательского радиотехнического института им. Академика А. И. Берга» — одного из лидеров российской радиоэлектронной отрасли.

По словам заместителя председателя Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Марии Филиной, конкурс решает важные стратегические задачи: повышает престиж рабочих и инженерных профессий, а также привлекает внимание молодежи, что помогает школьникам осознанно выбирать будущую специальность и учебное заведение.

«Профессиональная ориентация, теоретическая и практическая подготовка, положительный имидж промышленности и опытные наставники обеспечивают экономику квалифицированными кадрами с высоким уровнем образования на долгосрочную перспективу», — подчеркнула Филина.

Церемония награждения традиционно состоится в преддверии Дня города. Победители получат денежные премии и дипломы.

«Московские мастера» — ежегодный городской конкурс для тех, кто ежедневно совершенствует столицу. Спасатели и инженеры, водители общественного транспорта, медработники, специалисты соцНКО и другие — представители 40 востребованных профессий борются за звание лучших в своем деле.

Соревнование проводится в 28-й раз в рамках социального партнерства между правительством Москвы, Московской Федерацией профсоюзов и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города.