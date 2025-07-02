В Нагорном районе Москвы полностью обновили все поликлиники

В Нагорном районе Москвы завершилась масштабная модернизация городских поликлиник. Теперь москвичи могут получать квалифицированные медицинские услуги в комфортных условиях, об этом сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

По словам Собянина, городская поликлиника № 2, расположенная на Фруктовой улице, открыла свои двери после реконструкции. Специалисты полностью преобразили главный корпус медицинского учреждения в соответствии с московскими стандартами качества.

Здание получило не только обновленные внутренние помещения, но и современные инженерные коммуникации. Поликлиника превратилась в технологичный центр, оснащенный передовым оборудованием. Теперь пациенты могут пройти комплексное обследование и лечение, не покидая здания, благодаря установленным компьютерному и магнитно-резонансному томографам, денситометру и эндоскопическому оборудованию.

Во время обновления поликлиник в Нагорном районе Москвы особое внимание уделили созданию специальной дорожки для оздоровительных прогулок — терренкура. Эта тропа стала важным элементом восстановительной терапии для людей, страдающих различными хроническими заболеваниями, включая проблемы с сердцем, легкими и диабет.