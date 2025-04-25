СК подтвердил убийство генерала Москалика в Балашихе

Следственный комитет России подтвердил убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Он погиб при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК.