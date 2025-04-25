СК подтвердил убийство генерала Москалика в Балашихе
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Следственный комитет России подтвердил убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Он погиб при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК.
«Возбуждено уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика», — заявило ведомство.
Машина взорвалась у дома на улице Нестерова. Взрыв произошел из-за детонации самодельной бомбы, начиненной поражающими элементами.
Возбуждено уголовное дело статье 105 УК РФ (убийство), статье 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). На месте убийства Москалика работают правоохранители.