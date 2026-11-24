Более 1300 жителей с начала года прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в Ямской амбулатории Домодедовской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ямская амбулатория Домодедовской больницы подвела промежуточные итоги профилактической работы. К учреждению прикреплены около 15 тыс. жителей, из них 10 тыс. — взрослые. Прием ведут два терапевта, два педиатра и гинеколог.

С начала года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 1300 жителей. С начала прививочной кампании этого года от гриппа вакцинировались 2500 пациентов, от пневмококка — 980.

«Чаще всего пациенты обращаются с жалобами на ОРВИ, боли в спине и гипертоническую болезнь. Мы уделяем особое внимание не только лечению, но и профилактике. Залог здоровья — это диспансеризация, которая позволяет выявить заболевания на ранних стадиях», — рассказала терапевт Дарья Лихачева.

Врачи рекомендуют сбалансированно питаться и регулярно заниматься физической активностью, чтобы снизить риск сезонных заболеваний и обострений хронических недугов. Медики также советуют не пропускать ежегодную диспансеризацию и вакцинацию, доступные каждому жителю округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.