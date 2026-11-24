По словам Королевой, жирная рыба может служить источником витамина D, но не покрывает всей потребности организма. Осенью и зимой солнечного света становится меньше, особенно в северных регионах, а закрытая одежда ограничивает его воздействие на кожу.

«Я считаю, что витамин D3 надо принимать ежедневно в течение года. Наша атмосфера достаточно загрязнена, лучи солнца даже в летний сезон до нас доходят не в том количестве и не того качества, чтобы мы могли естественным путем этот витамин накопить. А что происходит с нашей погодой и природой зимой, мы все понимаем, — продолжает специалист. — Поэтому на регулярной основе, ежедневно мы должны получать витаминно-минеральные комплексы, включая витамин D3 вместе с витамином K2», — рассказала Королева.

Диетолог рекомендовала контролировать уровень витамина D с помощью лабораторных тестов, а не по ощущениям. По ее словам, показатель должен составлять не менее 70 наномоль на литр.

Материал носит информационный характер и не является медицинским назначением. Требуется консультация специалиста.

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