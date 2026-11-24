Строительным компаниям не хватает каменщиков, сварщиков и отделочников. Налоговые льготы для бизнеса не решат проблему без перестройки подготовки специалистов, сообщает АБН24 .

Торгово-промышленная палата предложила снять территориальные ограничения на налоговые льготы для компаний, финансирующих подготовку кадров. Это позволит бизнесу поддерживать колледжи за пределами регионов своего присутствия. Палата также выступила за единые правила предоставления льгот.

«Однако одними налоговыми послаблениями проблему кадрового голода в строительстве решить не получится. Рассчитывать на дополнительные льготы застройщикам сейчас вряд ли приходится: в течение многих лет компании получали значительную прибыль, поэтому нехватка средств на подготовку специалистов не должна становиться основанием для новых преференций. Тем более что общая налоговая политика государства сейчас направлена скорее на увеличение фискальной нагрузки, а не на расширение льгот», — пояснил директор Института нового общества Василий Колташов.

Эксперт предложил вернуть полноценное трудовое обучение в школы, усилить практические занятия и примерно втрое увеличить число колледжей с упором на технические специальности. Пока компании компенсируют дефицит обучением на производстве и наймом иностранных работников.

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