Дерматолог из Домодедова рассказала, как выбрать косметику на распродаже

Врач-дерматовенеролог Олеся Бузовкина посоветовала при покупке косметики на ноябрьских распродажах проверять срок годности, целостность упаковки и состав средств, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В конце ноября распродажи к «черной пятнице» позволяют приобрести косметику со значительными скидками. Однако при выборе средств для ухода за кожей важно учитывать не только цену.

Прежде всего нужно проверить срок годности. Если он подходит к концу, косметику лучше не покупать впрок: после его истечения производитель не гарантирует сохранение качества. Упаковка должна быть целой, без следов вскрытия. Нарушение герметичности повышает риск микробного загрязнения, которое может привести к воспалительным поражениям кожи.

«Некоторые компоненты косметики способны вызывать раздражение или аллергический контактный дерматит. Особенно внимательно выбирать новые средства следует людям с атопическим дерматитом и тем, у кого ранее возникали кожные реакции на определенные вещества», — пояснила врач-дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Олеся Бузовкина.

Изменение запаха, цвета или консистенции может указывать на нарушение качества продукта. От такой покупки лучше отказаться. Если после применения косметики появились зуд, покраснение или жжение, ее использование необходимо прекратить. При сохранении или усилении симптомов следует обратиться к врачу-дерматовенерологу. Записаться на прием можно по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.