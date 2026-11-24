Хранение лекарств в ванной может привести к потере их свойств из-за пара и перепадов температуры. Об этом предупредила провизор Валентина Тюрина, сообщает RuNews24.ru .

Таблетки и порошки поглощают влагу, капсулы могут терять защитные оболочки. Риск зависит от состава препарата, герметичности упаковки и длительности воздействия. Подоконник и место у батареи тоже не подходят: свет и перегрев разрушают действующие вещества.

«Оценка качества препарата в домашних условиях по внешнему виду или запаху неинформативна: химические изменения обычно протекают медленно и незаметно. Если лекарство длительное время находилось во влажной атмосфере, либо подвергалось воздействию солнечных лучей или замораживанию, его пригодность может установить только специалист», — пояснила Тюрина.

Холодильник нужен лишь части средств, например невскрытому инсулину. Условия до и после начала применения могут различаться: одни препараты выдерживают +2–8 градусов, другие портятся при промерзании. Ориентироваться нужно на инструкцию.

Глазные капли, как правило, используют не дольше 28 дней после вскрытия, водные суспензии — еще меньше. Дату вскрытия стоит писать на флаконе. Аптечку следует держать в сухом непрозрачном шкафчике вдали от окон и нагревателей, вне доступа детей, сохраняя упаковки и инструкции.

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