В Госдуму внесли законопроект о единых региональных центрах энергосбережения. Они будут корректировать лимиты потребления электричества и воды в школах, больницах и детсадах, сообщает АБН24 .

Член комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин связал инициативу с попытками уменьшить бюджетные расходы на социальную сферу.

«Ко всем подобным инициативам сейчас нужно относиться и смотреть на них через призму сокращения расходов на социальную сферу. Вы же знаете, что есть проблемы бюджетов, и под разным соусом пытаются сократить расходы прежде всего на социальную сферу по той причине, что это самое незащищенное», — заявил Крохин.

По его мнению, лимиты могут стать скрытым способом повышения тарифов: за потребление сверх норматива учреждениям придется платить по рыночной цене. Эксперт опасается, что школы и больницы начнут сокращать услуги или требовать дополнительную плату с граждан.

Крохин также усомнился в прозрачности расчета нормативов и призвал отказаться от лимитов. Он считает, что ресурсоснабжающие организации обладают сильным лоббистским влиянием, а механизмов защиты интересов граждан и социальных учреждений не хватает.

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