«Голодные игры: Рассвет жатвы» заработали 225 млн долларов в мировом прокате за первые три дня. Новая лента возглавила кассовые сборы на старте, сообщает infox.ru .

В США картина собрала 120 млн долларов за первые выходные, на зарубежных рынках — еще 105 млн долларов. Американский дебют стал крупнейшим за последние месяцы. До этого отметку в 100 млн долларов на старте преодолевал «Человек-паук: Новый день».

Предыдущая часть серии, «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», заработала на старте почти втрое меньше. Результат нового приквела пока не подтверждает опасения об усталости аудитории от франшизы без Дженнифер Лоуренс.

Для Lionsgate это еще один крупный кассовый результат: фильм студии «Майкл» в этом году уже собрал более 1 млрд долларов по всему миру. При сохранении интереса зрителей «Рассвет жатвы» может войти в число самых кассовых проектов студии за год.

Биографическая картина о Сильвестре Сталлоне, напротив, показала слабый старт и заметно отстала от конкурентов.

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