На красных дорожках Голливуда набирают популярность наряды с экстремально тугим верхом, сдавливающим бюст. Тенденцию отметила модный редактор Эбби Макхейл в беседе с The Sun, сообщает «Царьград» .

Среди поклонниц такого стиля Макхейл назвала Зендаю, Кайли Дженнер, Майю Джаму, Сидни Суини, Дженнифер Лопес и Меган Фокс. По мнению редактора, знаменитости выбирают эти платья намеренно, чтобы привлечь внимание прессы.

Макхейл считает, что подобные фасоны хорошо смотрятся только на девушках с небольшим бюстом. По ее словам, обладательницам пышных форм слишком тесный крой может причинить не только неудобство, но и вред здоровью.

«Однако это не останавливает знаменитостей, хотя я уверена, что они рады избавиться от таких обтягивающих платьев в конце вечера», — заявила Макхейл, слова которой привел lady.mail.ru.

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