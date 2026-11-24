В Малайзии бывшие супруги предстали перед судом за ночное уединение

В малайзийском султанате Джохор религиозная полиция задержала бывших мужа и жену, оставшихся наедине ночью. Пара предстала перед судом по обвинению в нарушении норм шариата, сообщает «Царьград» .

Все произошло 21 ноября в районе Понтиан. Около двух часов ночи сотрудники Исламского религиозного департамента прибыли по анонимному звонку к дому местной жительницы. Там находился ее бывший муж, с которым она развелась более года назад, пишет Mothership.

Паре предъявили обвинение в «халвате» — запрещенном шариатом уединении мужчины и женщины, не являющихся родственниками. Мужчина объяснил, что пришел навестить детей. Однако полиция сочла позднее время — после часа ночи — и то, что дети спали, признаками нарушения норм.

В отделении правоохранители посоветовали задержанным поскорее снова заключить брак: по их мнению, между бывшими супругами сохранилась романтическая привязанность. Какое наказание грозит паре, не уточняется.

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