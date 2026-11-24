сегодня в 16:30

Очередную партию гуманитарного груза, сформированную двумя волонтерскими организациями — «Круги Добра» и «От сердца к сердцу», доставили в зону проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

«Госпиталю и группе эвакуации под командованием мытищинского бойца с позывным „Батя“ мы передали эвакуационные тележки, зимнюю резину, утеплитель, медикаменты, аппарат ИВЛ, нательное белье», — рассказал руководитель АНО «Круги Добра», председатель комиссии по вопросам волонтерства СВО окружной Общественной палаты Семен Пономарев.

Вместе с товарищами он лично доставил этот важный груз.

Кроме того, волонтеры привезли мотострелкам на Сватовском направлении долгожданные посылки от родных, сублимированное питание и маскировочные сети.

Семен Пономарев отметил, что в нынешних сложных условиях поддержка администрации округа и партнеров особенно важна. Волонтеры АНО «Круги Добра» готовятся к новым рейсам — в декабре их очень ждут на новых территориях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.