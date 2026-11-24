Родителям не стоит путать мягкое воспитание со вседозволенностью и винить себя за строгость. Детям нужны понятные границы, считает подростковый психолог Дарья Сальникова, сообщает «Поясним за Тагил» .

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 75% родителей воздействуют на детей разговорами и убеждением, 14% прибегают к телесным наказаниям. Сальникова считает важным соблюдать баланс в воспитании, учить ребенка ждать и терпеть, а не немедленно удовлетворять все его потребности.

«Я тебя очень люблю, но есть какие-то нормы», — так Сальникова описала границу, которую должны обозначить родители.

По словам психолога, семейные правила должны действовать для всех. На укусы и царапины ребенка старше года нужно реагировать, а с двух лет — объяснять, что маме тоже больно. Одних слов недостаточно: если взрослый обозначает запрет, но допускает его нарушение, ребенок получает повод не верить ему.

Сальникова подчеркнула, что до совершеннолетия родители отвечают за безопасность и здоровье ребенка. В этих вопросах важно сохранять твердую позицию, оставляя ему выбор в других ситуациях. Матерям малышей до года психолог напомнила, что ребенку важнее здоровый и счастливый родитель, чем дорогие игрушки и множество секций.

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