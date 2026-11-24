Программа долгосрочных сбережений (ПДС) выгоднее прежних способов копить на пенсию, считает эксперт по финансовой грамотности из Ставрополья Анастасия Устивицкая, сообщает «Победа 26» .

Представитель одного из крупных банков пояснила: государственное софинансирование взносов в накопительную пенсию не превышало 12 тыс. рублей в год, а в ПДС достигает 36 тыс. рублей.

По словам эксперта, раньше при ликвидации негосударственного пенсионного фонда Агентство по страхованию вкладов не возмещало инвестиционный доход. Новая программа предусматривает больший возврат средств. Для получения выплат в ПДС установлен 15-летний срок.

«Я уверена, что программа долгосрочных сбережений будет развиваться и привлекать все больше молодых людей, чтобы они успевали себе накопить на старость… Думаю, в будущем взрослые будут открывать счета ПДС на детей, чтобы накопить им на обучение, квартиру, машину или что-то еще», — прокомментировала Анастасия Устивицкая.

Комитеты Госдумы рассматривают законопроект о переводе накопительной части пенсии в ПДС. Страховых пенсий он не касается.

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