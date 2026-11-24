Эксперт Королев: запреты вейпов усилят черный рынок и вернут спрос на сигареты
Региональные запреты продажи вейпов увеличат долю нелегальной торговли, считает главный редактор агентства «Русский Табак» Максим Королев, сообщает Общественная Служба Новостей.
Свыше 20 регионов воспользовались правом ограничить продажу вейпов с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го. По оценке Королева, торговля продолжится через Интернет и из-под прилавка. Он также не исключил появления устройств на маркетплейсах под другими названиями.
«Была подобная ситуация с обычными сигаретами. Торговали легальным, но когда все стало слишком сложно, кто-то начал по своим каналам использовать прикормленные точки, чтобы сбывать нелегальную продукцию. Так и здесь будет. Может, не в городах-миллионниках, но в небольших городах, где публика одна и та же, и тех, кто ходит в магазин, продавцы уже знают. Так что убрать с витрины и, тем не менее, обеспечивать — это будет не так сложно», — сказал он.
Королев отметил, что, по официальным оценкам, черный рынок уже занимает 60–80% рынка вейпов. Поэтому бюджет может не ощутить эффекта запретов. Возвращение части потребителей к легальным сигаретам способно увеличить акцизные поступления, но масштаб возможного роста эксперт прогнозировать не стал.
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