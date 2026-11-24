Свыше 20 регионов воспользовались правом ограничить продажу вейпов с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го. По оценке Королева, торговля продолжится через Интернет и из-под прилавка. Он также не исключил появления устройств на маркетплейсах под другими названиями.

«Была подобная ситуация с обычными сигаретами. Торговали легальным, но когда все стало слишком сложно, кто-то начал по своим каналам использовать прикормленные точки, чтобы сбывать нелегальную продукцию. Так и здесь будет. Может, не в городах-миллионниках, но в небольших городах, где публика одна и та же, и тех, кто ходит в магазин, продавцы уже знают. Так что убрать с витрины и, тем не менее, обеспечивать — это будет не так сложно», — сказал он.

Королев отметил, что, по официальным оценкам, черный рынок уже занимает 60–80% рынка вейпов. Поэтому бюджет может не ощутить эффекта запретов. Возвращение части потребителей к легальным сигаретам способно увеличить акцизные поступления, но масштаб возможного роста эксперт прогнозировать не стал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.