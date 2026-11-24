Юрий Лоза не увидел ничего плохого в поведении SHAMAN на юбилейном концерте. Певца осудили за то, что он чуть не лизнул гитару, сообщает Общественная Служба Новостей .

Во время выступления в Кремлевском дворце Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, сел на корточки перед гитаристом и чуть не лизнул его инструмент. Концерт артист посвятил своему 35-летию: день рождения он отметил 22 ноября.

Юрий Лоза в беседе с изданием объяснил поведение коллеги творческим порывом. По его мнению, любой исполнитель на сцене может увлечься и перестать контролировать свои действия.

«Когда ты в кураже, в потоке, на гребне волны, ты ловишь драйв и иногда сам не осознаешь, что делаешь. Это и есть тот самый творческий порыв, о котором так много говорят. И ничего плохого я в том не вижу. Многие звезды и у нас, и на западной сцене совершают аналогичные поступки, поэтому, как мне кажется, ситуация не стоит выеденного яйца, просто на пустом месте поднимают шумиху», — сказал Лоза.

Ранее Дронов уже сталкивался с критикой за похожий поступок: во время поездки на Байкал он лизнул замерзший участок озера.

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