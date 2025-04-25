Песков об убийстве Москалика в Балашихе: киевский режим показывает свою сущность

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным прокомментировал трагическую гибель заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, к которой может быть причастна Украина. По его мнению, киевский режим так показывает свою сущность.

«Киевский режим лишний раз просто показывает свою сущность, киевский режим продолжает вовлеченность в террористическую активность на территории нашей страны, это, наверное, лишний раз показывает, что, несмотря на мирные переговоры, нужно быть начеку и понимать суть этого режима», — заявил Песков, комментируя ситуацию.

Также Песков прокомментировал переговоры России и США по средствам общения президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, которые проходят в Кремле.

По его словам, Москва и Вашингтон с помощью «челночной дипломатии» лучше понимают позиции друг друга.

Москалик погиб утром 25 апреля возле дома из-за взрыва автомобиля. Транспортное средство взорвалось в момент, когда военный проходил мимо него. Взрывное устройство привел в действие исполнитель убийства, к которому, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, может быть причастен Киев.