Политолог Журавлев назвал возможную причину покушения на генерала Кириллова

Во вторник утром в ЖК «Среда» на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате ЧП погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Основная версия гибели Кириллова — диверсия со стороны ВСУ.

«Генерал Кириллов очень важный человек. Ведь использование химического и биологического оружия давно витает в воздухе. Через Кириллова еще шел анализ документов о западных биолабораториях, найденных на Украине. Что для Запада очень страшная вещь», — сказал Журавлев.

Он считает, что смерть генерал-лейтенанта не остановит расследования по биолабораториям.

Также покушение на военного эксперт назвал актом запугивания со стороны Украины.