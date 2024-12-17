Политолог Журавлев назвал возможную причину покушения на генерала Кириллова
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Покушение на начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова ставило целью помешать расследованию деятельности западных биолабораторий, сообщил РИАМО политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Во вторник утром в ЖК «Среда» на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате ЧП погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Основная версия гибели Кириллова — диверсия со стороны ВСУ.
«Генерал Кириллов очень важный человек. Ведь использование химического и биологического оружия давно витает в воздухе. Через Кириллова еще шел анализ документов о западных биолабораториях, найденных на Украине. Что для Запада очень страшная вещь», — сказал Журавлев.
Он считает, что смерть генерал-лейтенанта не остановит расследования по биолабораториям.
Также покушение на военного эксперт назвал актом запугивания со стороны Украины.