Названа основная версия подрыва генерала Кириллова в Москве

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Основная версия гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова — диверсия со стороны армии Украины, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Военачальник погиб вместе со своим помощником при взрыве на Рязанском проспекте в Москве.

После убийства двух военных Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов). Председатель СК Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства.

Взрыв, убивший генерала Кириллова и его помощника, произошел ранним утром 17 декабря. Правоохранители считают, что военные погибли при взрыве бомбы, заложенной в уличный самокат.

Киллеры могли следить за Игорем Кирилловым несколькими способами, в том числе через взломанные видеокамеры местного жилого комплекса.

