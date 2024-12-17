Стало известно, как следили за взорванным генералом Кирилловым

Правоохранители изучают несколько версий, как убийцы могли следить за взорванным в Москве главой войск РХБЗ ВС РФ Игорем Кирилловым. По одному из предположений, киллеры могли взломать систему видеонаблюдения жилого комплекса «Среда», на территории которого и был убит военачальник, сообщает Baza .

Следователи допускают, что убийцы могли подключиться к камерам ЖК, чтобы следить за передвижениями людей и активировать бомбу в момент, когда рядом будет проходить генерал.

Другая версия гласит, что за подъездом, откуда ожидалось появление Кириллова, наблюдали из рядом припаркованной машины.

Согласно третьей версии, киллеры могли вести слежку из арендованной квартиры напротив, смотря за подъездом из бинокля. В данный момент следователи выясняют, кто из жильцов мог недавно заселиться в арендованные квартиры.

По данным Следственного комитета, в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб генерал Кириллов и его помощник. Их убила взрывчатка, которая была заложена в самокат, припаркованный у подъезда.