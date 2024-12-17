сегодня в 08:56

СК подтвердил, что при взрыве в Москве погиб генерал-лейтенант РХБЗ Кириллов

В результате взрыва у дома на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, сообщает пресс-служба СКР.

«Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом», — сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На месте трагедии работают следователи, криминалисты и специалисты оперативных служб. Они проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Утром во вторник взрыв прогремел по адресу: Москва, Рязанский проспект, дом 2/1. Самодельное взрывное устройство привели в действие дистанционно. По факту взрыва и гибели двух человек возбудили уголовное дело.