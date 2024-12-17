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SHOT: СВУ могло быть примотано к электросамокату на месте взрыва в Москве

Самодельное взрывное устройство (СВУ) могло быть примотано к ручке электросамоката около дома на Рязанском проспекте в столице, где прогремел взрыв, сообщает SHOT .

Его могли привести в действие дистанционно, когда двое мужчин подошли к двери.

Произошедший взрыв был такой силы, что с первого по третий этажи выбило стекла. Также потрескалась облицовка дома, обломками фасада побиты три машины.

Утром во вторник взрыв прогремел по адресу: Москва, Рязанский проспект, 2/1. Предварительно, погибли военный и его помощник.

На месте ЧП работают пожарные. Стоят машины медиков.