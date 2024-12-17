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Опубликовано видео с места взрыва на Рязанском проспекте в столице

Telegram-канал Mash разместил видеозапись с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве.

На видео показан подъезд дома, где произошел взрыв. Видно, что он поврежден, покорежены двери, окна. Также почернели кирпичи, часть из них выбило взрывом, они лежат около дома.

На месте ЧП работают пожарные. Стоят машины медиков.

Кроме того, около дома собралось много людей.

Утром во вторник взрыв прогремел по адресу: Москва, Рязанский проспект, 2/1. Предварительно, погибли военный и его помощник.