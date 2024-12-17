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Взрыв произошел на Рязанском проспекте в столице

На Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв. По предварительной информации, погибли два человека, сообщает ТАСС .

В оперативных службах отметили, что взрыв произошел на первом этаже жилого дома, расположенного по адресу: Рязанский проспект, 2/1.

Как написал Telegram-канал Mash, скорее всего, в ЧП погибли военный и его помощник. Самодельное взрывное устройство взорвали дистанционно.

Telegram-канал «112» уточнил, что СВУ могло сработать, когда мужчины заходили в подъезд.