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Уголовное дело возбудили по факту взрыва на Рязанском проспекте в столице

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух мужчин при взрыве на Рязанском проспекте, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место ЧП. Специалисты в ближайшее время проведут ряд экспертиз в рамках данного дела.

Также начаты оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление неизвестных, которые причастны к совершению преступления.

Как добавили в пресс-службе городской прокуратуры, ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела взяты на контроль в ведомстве. На месте взрыва работу силовиков координирует прокурор ЮВАО Борис Григорьев.

Утром во вторник взрыв прогремел по адресу: Москва, Рязанский проспект, 2/1. Предварительно, погибли военный и его помощник.

На месте ЧП работают пожарные. Стоят машины медиков.