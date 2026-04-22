Погибшая при ударе ВСУ по дому в Сызрани девочка приехала в гости к бабушке

12-летняя школьница, которая погибла в результате атаки БПЛА на многоэтажку в Сызрани, несколько дней назад приехала в гости к бабушке. Пожилая женщина также умерла под завалами дома, сообщает Mash .

Квартиры этажом ниже пустовали несколько дней: одни соседи уехали на дачу, другие — в отпуск в Москву. В результате атаки украинского дрона произошло полное обрушение лестничных пролетов. Сложились несущие стены четырех квартир. В одной из квартир находились бабушка и ее внучка, приехавшая на каникулы из соседнего района Монгора.

Беспилотник летел на низкой высоте — его было труднее обнаружить, что привело к масштабным разрушениям. Поиски заняли почти 4 часа: в спасательной операции участвовали кинологи с собаками, под обломками до сих пор происходит горение.

В среду при атаке украинских БПЛА в Сызрани частично обрушился подъезд жилого дома, из-под завалов спасены четыре человека. В результате террористической атаки киевского режима погибли двое мирных жителей, 12 человек пострадали, трое доставлены в больницу. Атака украинских дронов на Самарскую область длилась больше 6 часов.

