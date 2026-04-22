Экономист Балынин объяснил, кто получит две пенсии в апреле

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин напомнил, что в мае установлены два нерабочих праздничных дня — 1 и 9 мая. В связи с этим россиян ждут два трехдневных периода отдыха: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

«В связи с этим предстоит два периода выходных по три дня — с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, разделенных между собой пятидневной рабочей неделей. Поэтому пенсии тех граждан, выплаты которым приходятся на праздничные дни, придут досрочно. Например, если пенсия по графику приходит пенсионеру 3-го числа, то в апреле она была получена 3 апреля, а выплата за май поступит до 30 апреля. Отсюда мы и получаем, что в апреле у пенсионера будет две пенсии», — пояснил Балынин.

Эксперт привел пример: если в апреле 2026 года 80-летний пенсионер получал 39 303 рубля, то после достижения 80 лет его выплата вырастет до 50 301,55 рубля. В итоге за апрель он получит 39 303 рубля и до 30 апреля — 50 301,55 рубля. Общая сумма составит 89 604,55 рубля.

Досрочные выплаты в первую очередь коснутся тех, кто получает пенсию через банки. Клиенты «Почты России» получат деньги по привычному графику с учетом режима работы отделений.

«Важно отметить, что ни для увеличения, ни для досрочного перечисления средств в связи с праздничными днями никаких заявлений подавать не нужно. У Социального фонда России есть вся необходимая информация. Если кто-то звонит и просит это сделать, можно быть уверенным на 100%, что это мошенники. Самое лучшее — не вступать в диалог и сразу положить трубку», — заключил эксперт.

