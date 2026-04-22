В Химках провели уроки памяти ликвидаторов ЧАЭС
Патриотические мероприятия ко Дню памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС прошли 22 апреля в школах Химок. Встречи и тематические уроки организовали в школе №1 и Аэрокосмическом лицее, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В школе №1 для учащихся провели тематическую встречу, посвященную трагедии 1986 года. Школьникам рассказали о масштабах катастрофы и подвиге ликвидаторов, которые, рискуя здоровьем и жизнью, устраняли последствия аварии.
«Среди ликвидаторов были и наши земляки — химчане. Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало их имена и понимало цену этого подвига», — отметила директор школы №1, депутат Галина Болотова.
Просветительские мероприятия прошли и в других образовательных учреждениях округа. В Аэрокосмическом лицее учащимся представили архивные материалы, рассказали о судьбах людей, оказавшихся в эпицентре трагедии, и обсудили значение сохранения исторической памяти.
«Подобные встречи помогают не только узнать факты истории, но и прочувствовать их. Это разговор о мужестве, ответственности и настоящем гражданском долге», — подчеркнул заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.
Участник СВО, лидер движения общественной поддержки Владислав Степушин добавил, что память о подвиге ликвидаторов остается примером силы духа и единства для современного поколения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.
«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.