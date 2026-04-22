В Химках провели лекцию к годовщине окончания Московской битвы

Патриотическая лекция, посвященная окончанию Московской битвы, прошла 22 апреля в молодежном центре «Каскад» в Химках. С участниками встречи пообщались депутаты Юлия Мамай и Надежда Смирнова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе мероприятия участникам подробно рассказали о значении Московской битвы для хода Великой Отечественной войны. Речь шла о ключевых этапах оборонительной и наступательной операций, подвиге панфиловцев, а также о вкладе жителей Москвы и Подмосковья в защиту столицы.

«Московская битва — это первый крупный перелом в ходе войны. Именно под Москвой был развеян миф о непобедимости фашистской армии. Мы обязаны помнить, какой ценой далась эта победа, и передавать эту память молодежи. Такие лекции помогают ребятам не просто узнать факты, а прочувствовать историю», — отметила Юлия Мамай.

Надежда Смирнова подчеркнула, что битва за Москву стала символом мужества и стойкости народа.

«Сегодня, как и тогда, бойцы защищают Родину. И очень важно, чтобы молодое поколение знало подвиги предков и равнялось на них», — сказала она.

Депутат Артур Каримов добавил, что подобные встречи укрепляют связь поколений и напоминают о цене мира и независимости страны.

