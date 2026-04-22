В Химках провели урок мужества к 45-летию фильма

Кинопоказ к 45-летию выхода фильма «В небе ночные ведьмы» прошел в доме культуры «Лунево» в Химках. Мероприятие открыла общественница Екатерина Калюжная, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ДК «Лунево» состоялся показ художественного фильма «В небе ночные ведьмы», приуроченный к 45-летию его выхода. Зрителям рассказали о создании 46-го гвардейского ночного легкобомбардировочного женского полка, его боевом пути и летчицах, совершавших до 300 вылетов за ночь.

«Этот фильм не просто история о войне. Это урок мужества и патриотизма для всех нас», — отметила лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

К участникам также обратился лидер движения общественной поддержки Денис Беляев. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

«Мы должны помнить о героизме этих женщин и передавать эту память молодому поколению», — подчеркнул он.

Депутат Химок Татьяна Кавторева добавила, что цель программы — объединить разные поколения жителей вокруг общих ценностей, любви к России и родному городу.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.