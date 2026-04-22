Подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани из-за атаки БПЛА

сегодня в 07:22

В результате атаки украинских дронов в Сызрани частично обрушился подъезд жилого дома, из-под завалов спасены четыре человека, в том числе ребенок, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Он уточнил, что на месте ЧП работают девять бригад скорой помощи, три бригады центра медицины катастроф. Спасенным людям оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

По словам губернатора, атака беспилотников на регион продолжается.

Как уточнили в областной прокуратуре, поврежден дом на улице Астраханской, есть пострадавшие, им оказывается медпомощь.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре региона работает горячая линия: + 7 (846) 340-61-78.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.