Вклады, облигации и ПИФы: как самозанятому копить на пенсию в 2026 году
В материале РИАМО — о том, как накопить себе пенсию, если вы самозанятый.
С помощью программы долгосрочных сбережений для самозанятых
Самозанятые россияне не обязаны платить страховые взносы, из-за чего у них не формируется право на страховую пенсию от государства, а также отсутствует доступ к оплачиваемым отпускам и больничным. Тем не менее, это не означает, что самозанятые остаются без возможности обеспечить себе достойную пенсию: существуют различные способы самостоятельного формирования будущих накоплений, объясняет вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Алексей Денисов.
С 2024 года, например, в России действует Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она доступна для всех, независимо от пола, возраста и формы занятости. В ее рамках государство софинансирует взносы участников — до 100% от внесенных средств, а общий размер поддержки может достигать 36 тысяч рублей в год в течение первых 10 лет участия в Программе, объясняет эксперт.
Кроме того, участники получают налоговые вычеты, которые ежегодно позволяют вернуть от 13% до 22% от суммы вложений в зависимости от ставки НДФЛ. Все средства в ПДС застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей — это вдвое больше, чем по банковским вкладам, что обеспечивает дополнительную защиту капитала. Управляют накоплениями негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые находятся под постоянным контролем Банка России и обеспечивают сохранность и прирост средств на длительном периоде, подчеркивает вице-президент НАПФ.
«Самозанятый может настроить автоматический перевод части дохода в ПДС через мобильное приложение фонда или банка-оператора. Такой подход не требует значительных усилий и быстро становится полезной финансовой привычкой. Главное – начать откладывать заранее и делать это регулярно: тогда к моменту достижения возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин или через 15 лет участия в независимости от возраста вступления в Программу удастся сформировать существенный капитал, который будет прирастать за счет средств господдержки, инвестиционного дохода, налоговых льгот и эффекта сложных процентов. Таким образом, даже без обязательных взносов каждый самозанятый может обеспечить себе финансовую стабильность в будущем, если проявит дисциплину и воспользуется современными инструментами накоплений», — отмечает Денисов.
Совмещение самозанятости с работой по найму для пенсии
Самозанятые в России, если не предпринимают дополнительных шагов, по достижении пенсионного возраста могут рассчитывать только на социальную пенсию (поскольку трудовой стаж не копится), размер которой обычно близок к прожиточному минимуму и назначается на пять лет позже стандартного пенсионного возраста, отмечает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Кава Ходжа. Однако все же есть законные способы обеспечить себе достойную пенсию в будущем, говорит он.
Первый вариант — совмещать самозанятость с работой по найму. В этом случае работодатель будет перечислять за вас взносы в Социальный фонд России, что позволит накапливать стаж и пенсионные баллы, объясняет эксперт. Второй путь — самостоятельно платить добровольные взносы в Социальный фонд.
«Для этого нужно подать заявление через приложение „Мой налог” или лично в отделении фонда. Минимальная сумма взноса за год в 2026 году составляет 71 525,52 рубля, что дает право на один год стажа и примерно один пенсионный балл. Можно платить как единовременно, так и частями, главное — успеть до конца года. Если внести меньше, стаж будет зачислен пропорционально сумме. Максимальный взнос позволяет быстрее накопить баллы и увеличить размер будущей пенсии», — комментирует Ходжа.
Депозиты, ОФЗ и ПИФы для пенсии самозанятого
Чтобы не остаться без пенсии, самозанятому стоит заранее продумать стратегию накоплений. В этом могут помочь частные финансовые инструменты для создания дополнительного дохода к старости. Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов рассказал о наиболее популярных.
Вклады
Банковские вклады — один из самых простых и надежных способов копить. Средства на вкладах застрахованы государством, а доходность известна заранее. Можно открыть пополняемый вклад и делать регулярные отчисления, формируя привычку сбережения. Для повышения доходности стоит сравнивать предложения разных банков и выбирать вклады с капитализацией процентов.
Облигации федерального займа
Облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации позволяют получать фиксированный доход. ОФЗ считаются самыми надежными, так как их гарантом выступает государство. Самозанятый может покупать облигации через брокерский счет и получать регулярные купонные выплаты. Это хороший вариант для тех, кто хочет получать пассивный доход с минимальными рисками.
ПИФы
Инвестиции в акции и паевые инвестиционные фонды (ПИФы) подходят для более высокой потенциальной доходности. Однако к этим инструментам стоит относиться с большей осторожностью, ведь они связаны с рыночными рисками: стоимость активов может не только расти, но и снижаться, что способно привести к убыткам. Подходят такие вложения не для каждого — они требуют определенного уровня финансовой грамотности, терпимости к риску и готовности к долгосрочному инвестированию. Для формирования пенсионного капитала на стабильной основе лучше рассматривать акции и ПИФы как дополнительную, а не основную часть портфеля, и внимательно оценивать свои возможности и цели.
«Важно не вкладывать все средства в один инструмент, а распределять накопления между разными активами: часть — на вклады, часть — в облигации, часть — в акции или фонды. Это снижает риски потерь и обеспечивает финансовую устойчивость», — резюмирует Бадалов.