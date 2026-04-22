Вклады, облигации и ПИФы: как самозанятому копить на пенсию в 2026 году

С помощью программы долгосрочных сбережений для самозанятых

Фото - © Мария Антонова / Фотобанк Лори

Самозанятые россияне не обязаны платить страховые взносы, из-за чего у них не формируется право на страховую пенсию от государства, а также отсутствует доступ к оплачиваемым отпускам и больничным. Тем не менее, это не означает, что самозанятые остаются без возможности обеспечить себе достойную пенсию: существуют различные способы самостоятельного формирования будущих накоплений, объясняет вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Алексей Денисов.

С 2024 года, например, в России действует Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она доступна для всех, независимо от пола, возраста и формы занятости. В ее рамках государство софинансирует взносы участников — до 100% от внесенных средств, а общий размер поддержки может достигать 36 тысяч рублей в год в течение первых 10 лет участия в Программе, объясняет эксперт.

Кроме того, участники получают налоговые вычеты, которые ежегодно позволяют вернуть от 13% до 22% от суммы вложений в зависимости от ставки НДФЛ. Все средства в ПДС застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей — это вдвое больше, чем по банковским вкладам, что обеспечивает дополнительную защиту капитала. Управляют накоплениями негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые находятся под постоянным контролем Банка России и обеспечивают сохранность и прирост средств на длительном периоде, подчеркивает вице-президент НАПФ.

«Самозанятый может настроить автоматический перевод части дохода в ПДС через мобильное приложение фонда или банка-оператора. Такой подход не требует значительных усилий и быстро становится полезной финансовой привычкой. Главное – начать откладывать заранее и делать это регулярно: тогда к моменту достижения возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин или через 15 лет участия в независимости от возраста вступления в Программу удастся сформировать существенный капитал, который будет прирастать за счет средств господдержки, инвестиционного дохода, налоговых льгот и эффекта сложных процентов. Таким образом, даже без обязательных взносов каждый самозанятый может обеспечить себе финансовую стабильность в будущем, если проявит дисциплину и воспользуется современными инструментами накоплений», — отмечает Денисов.