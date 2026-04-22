сегодня в 09:56

Взрослый и ребенок погибли под завалами дома в Сызрани

При обрушении дома из-за атаки дрона в Сызрани погибли взрослый и ребенок, их нашли под завалами, сообщает Mash .

В среду в результате атаки украинских БПЛА в Сызрани частично обрушился подъезд жилого дома, из-под завалов спасены четыре человека. 12 человек пострадали, трое доставлены в больницу.

Тела погибших нашли на четвертый час поисковых работ. В спасательной операции задействовали собак. Всех жителей эвакуировали.

Вместе с подъездом при атаке БПЛА обрушились лестничные пролеты с первого по пятый этаж. Беспилотник ВСУ летел на низкой высоте, поэтому попал в дом.

Атака украинских дронов на Самарскую область длилась больше 6 часов.

