Британка рассказала о первых симптомах деменции у мужа

Житель Великобритании Джон Грин столкнулся с быстро прогрессирующей болезнью Альцгеймера в 56 лет, а первые симптомы семья сначала приняла за обычную рассеянность, сообщает «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.

По словам супруги Джанет, за несколько месяцев до постановки диагноза мужчина начал забывать о личных и деловых встречах, испытывал трудности на работе и не мог пользоваться компьютером. Сначала семья не придала этому значения.

Состояние Грина быстро ухудшалось. Он перестал водить машину и был вынужден уволиться. После обследования врачи диагностировали быстро прогрессирующую болезнь Альцгеймера — одну из самых распространенных форм деменции.

Джанет призналась, что не ожидала, насколько тяжелым окажется уход за больным. Характер мужа изменился, поведение стало агрессивным и непредсказуемым. В 2025 году состояние мужчины ухудшилось настолько, что его поместили в специализированный дом престарелых.

