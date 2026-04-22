сегодня в 09:44

Под завалами дома в Сызрани остаются два человека

Под завалами поврежденного БПЛА многоквартирного дома, предположительно, остаются два человека, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В среду в результате атаки украинских БПЛА в Сызрани частично обрушился подъезд жилого дома, из-под завалов спасены четыре человека.

Он уточнил, что в результате атаки дронов 12 человек пострадали. Трое были госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медпомощь. На месте работают медицинские психологи.

По словам Федорищева, на месте обрушения подъезда специалисты ведут аварийно-спасательные работы. Угроз обрушения конструкций по второму дому нет. Развернуты пункты временного размещения.

