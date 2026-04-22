В Китае мужчина умер в лагере для похудения

Житель китайского города Тайань скончался спустя три дня после зачисления в лагерь для похудения. Полиция начала проверку, сообщает «Царьград» .

Трагедия произошла в провинции Шаньдун. По данным издания Sohu, 13 апреля местный житель по имени Хоу записался на 56-дневную программу, которая включала тренировки, питание и проживание.

Согласно договору, участники должны были снизить вес примерно на 35 кг или уменьшить свои объемы. В случае недостижения этих показателей им гарантировалось предоставление бесплатного повторного курса. Документ также содержал пункт о недопуске к участию лиц, страдающих сердечными заболеваниями.

Сестра покойного сообщила, что Хоу незадолго до этого перенес операцию по удалению геморроя, однако чувствовал себя хорошо и самостоятельно прибыл в лагерь на велосипеде. Тем не менее спустя менее трех дней он скончался.

«Тренировочный лагерь занимает очень твердую позицию и не признает, что они несут какую-либо ответственность, утверждая, что это дело не имеет к ним никакого отношения», — рассказала сестра погибшего.

Представители лагеря заявили, что в указанный период новички находятся на этапе акклиматизации и к интенсивным тренировкам не привлекаются.

Родные погибшего обвиняют организацию в халатности и настаивают на проведении расследования. Персонал лагеря отрицает какую-либо ответственность, подчеркивая отсутствие физических нагрузок во время адаптационного периода. Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.