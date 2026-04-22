Недвижимости на 2 млрд руб: Максим Фадеев переписал все имущество на жену и сына

Известный российский продюсер Максим Фадеев переписал все свое имущество на супругу и сына. Общая стоимость недвижимости составляет более 2 млрд рублей, сообщает SHOT .

Фадеев начал активно приобретать недвижимость в начале 2000-х годов — на пике своей карьеры. Продюсер успел купить 47 объектов в Москве и Подмосковье площадью 11 тыс. кв. м. Стоимость активов оценили более чем в 2 млрд рублей.

При этом почти всю недвижимость 57-летний композитор оформил на супруг Наталью и 28-летнего сына Савву. Себе Фадеев оставил лишь техническое помещение площадью 14 кв. м в Чапаевском переулке, стоимость которого составляет 11 млн рублей.

Наталья теперь является владелицей двух коттеджей в элитном поселке «Резиденция Монолит» в подмосковной Истре. Стоимость первого оценивается в 800 млн рублей. Площадь особняка — 1,5 тыс. «квадратов», участок — 35 соток. Второй дом стоимостью около 450 млн рублей семья в соцсетях не показывает. Там 900 кв. м и 40 соток.

Также жене продюсера принадлежат 3 небольшие квартиры в этом же поселке общей площадью 114 кв. м за 18 млн рублей; 220-метровая квартира в ЖК бизнес-класса «Триумф-палас» в Чапаевском переулке стоимостью около 175 млн рублей и 29 техпомещений в том же доме площадью 663 «квадрата» за 500 млн рублей.

Сыну Максима Фадеева в собственность перешли 9 технических помещений в ЖК «Триумф-палас» площадью 200 кв. м примерно за 170 млн рублей.

