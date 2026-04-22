Ученые связали долгий дневной сон с риском смерти у пожилых

Исследование показало рост риска смерти на 13% за каждый час дневного сна

Американские ученые установили, что длительный и частый дневной сон у пожилых связан с повышенным риском смерти и может указывать на скрытые заболевания, сообщает «Царьград» .

Исследователи из Медицинского центра Университета Раш и сети клиник Mass General Brigham почти 20 лет наблюдали за 1338 пожилыми людьми. Они анализировали продолжительность и частоту дневного сна и сопоставляли данные с показателями смертности. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Выяснилось, что каждый дополнительный час сна днем увеличивает риск смерти на 13%, а каждый дополнительный эпизод — на 7%. У тех, кто дремал утром, риск оказался на 30% выше, чем у предпочитающих послеобеденный отдых.

Ведущий автор работы Чэньлу Гао, научный сотрудник отделения анестезиологии Mass General Brigham, пояснил, что дневной сон сам по себе не опасен.

«Дневной сон сам по себе не убивает, а лишь служит индикатором скрытых проблем», — сообщил он.

По словам ученого, повышенная сонливость может свидетельствовать о хронических заболеваниях, нарушениях ночного сна или сбоях циркадных ритмов.

Ранее эта же группа установила, что сон более часа днем повышает риск болезни Альцгеймера на 40%. Специалисты рекомендуют ограничивать дневной отдых 20–30 минутами и обращать внимание на резкое усиление сонливости.

