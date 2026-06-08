Роддом Химок проведет день открытых дверей 10 июня

День открытых дверей пройдет 10 июня в 16:00 в родильном доме Химок на Ленинском проспекте. Будущие родители смогут познакомиться с работой учреждения и задать вопросы врачам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостям расскажут о подготовке к родам, условиях пребывания и медицинской помощи. В программе — встреча с заведующим отделением и ведущими специалистами, а также экскурсия по отделениям: от родблоков и операционных до индивидуальных палат.

«Выбрать место для родов — непростая задача. Поэтому наши врачи проводят подобные встречи не только для будущих мам, но и для пап. Доверить самое главное в жизни можно только убедившись лично в компетенциях врачей, удобстве палат и комфортном пребывании», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

С начала 2026 года в Химкинском родильном доме родились 515 детей — 257 мальчиков и 258 девочек. Учреждение открылось после капитального ремонта осенью 2025 года по Народной программе партии «Единая Россия».

Адрес проведения: Ленинский проспект, 14/3, вход № 8.

Подписаться на канал можно по ссылке: https://max.ru/gohimkiadm

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.