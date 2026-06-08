Фестиваль танца в Подмосковье собрал 11 тысяч зрителей

Фестиваль «Область танцевальных культур» прошел 6 и 7 июня в Красногорске и Лобне и собрал около 11 тысяч зрителей. В отборочном этапе приняли участие танцоры из Подмосковья и других регионов России, финал состоится 6 сентября в Королеве, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Отборочный этап второго фестиваля «Область танцевальных культур» состоялся на площади перед ДК «Подмосковье» в Красногорске и в парке культуры и отдыха Лобни. Начинающие исполнители и профессионалы соревновались в направлениях брейкинг, хип-хоп, паппинг и хаус.

Оргкомитет получил около 800 заявок из Московской области и других регионов страны, включая Симферополь, Ялту, Казань, Владивосток, Мурманск, Санкт-Петербург и Калининград. По итогам отбора в финал вышли 79 участников: 33 представителя Подмосковья и 46 танцоров из других субъектов РФ. Они выступят 6 сентября в Королеве и поборются за право представить Россию на международных соревнованиях в Китае, Японии и ОАЭ.

Новинкой сезона стала битва брейк-школ Подмосковья. В финал вышли команды Fayans breaking school из Дубны и HYPE SPIN CLAN CREW из Мытищ. Победитель получит путевку на чемпионат мира Top of the Country 2026 в Китае.

Выступления оценивали судьи из Южной Кореи, Японии, Китая, Франции и России. В заключительный день прошли пятираундовые батлы с участием приглашенных танцоров, мастер-классы и показательные номера. Музыкальным хедлайнером стала группа FANKIN.

Организатором выступила АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.