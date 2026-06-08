В парке Авангард в Электростали пройдут концерты и спортзанятия

С 9 по 14 июня в парке «Авангард» в Электростали запланированы мастер-классы, спортивные тренировки, концерты и интерактивные программы для детей и взрослых. Мероприятия пройдут на центральной площадке, в павильоне и на спортивных зонах парка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник, 9 июня, в 10:00 на центральной площадке состоится детский флешмоб «Я, ты, он, она!». В среду, 10 июня, в 15:00 в павильоне пройдет познавательно-развлекательная программа «Безопасное детство» с участием Бабы Яги.

В четверг в 11:00 на спортивной площадке проведут разминку на свежем воздухе, а в 13:00 — открытую тренировку по легкой атлетике.

В субботу, 13 июня, в 9:00 стартует традиционная пробежка «5 верст». С этого же времени в павильоне можно будет пройти диспансеризацию. В 10:00 на пирсе начнется тренировка по йоге, а на центральной площадке — фестиваль прикладного творчества. В 16:00 запланирован концерт «С любовью к Родине», в 18:00 — вечер электронной музыки студии «Шум».

В воскресенье, 14 июня, в 12:00 в павильоне пройдет мастер-класс по шахматам и шашкам, в 14:00 — занятие «Волшебные звери». В 15:00 на площадке у павильона состоится программа «Затеи с Бабой Ягой». Возрастное ограничение мероприятий — 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.