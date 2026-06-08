В Ленинском округе модернизируют 500 метров теплотрассы

Модернизация теплотрассы протяженностью более 500 метров началась на улице Лемешко в Видном Ленинского округа. Работы затрагивают участок у домов №12 и №14 и завершатся до октября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Видном продолжается обновление системы теплоснабжения. На улице Лемешко у домов №12 и №14 специалисты ведут разработку траншеи. Ранее на участке смонтировали тепловую камеру и выполнили гидроизоляцию.

Заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Калямина подчеркнула, что проводится капитальный ремонт действующей теплотрассы, обеспечивающей работу школ, детского сада и отделения социальной помощи.

«В настоящий момент мы осуществляем капитальный ремонт существующей теплотрассы. Данная система коммуникаций обеспечивает работу нескольких важных социальных объектов — это школы, детский сад, отдел социальной помощи. Все что было демонтировано на время строительных работ в обязательном порядке подлежит восстановлению. Завершающим этапом станет обратная засыпка грунта и благоустройство участка», — отметила Калямина.

Обновляемая магистраль обеспечивает ресурсами около 5 тысяч жителей — это порядка 50 многоквартирных домов и несколько социальных объектов. На объекте укладывают трубы диаметром 273 миллиметра. Работы проходят в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и выполняются по графику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.