Соцработников Наро-Фоминского округа поздравили с профпраздником

В Наро-Фоминском округе 8 июня отметили День социального работника. Сегодня поддержку получают около 1,5 тыс. взрослых и детей, большинство — на дому, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе работает комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Наро-Фоминский». В его структуре — четыре отделения в Наро-Фоминске, реабилитационный центр «Сказка», три отделения в Верее и подразделение в Апрелевке. Помощь оказывают 193 сотрудника: социальные работники, помощники по уходу, медсестры, реабилитологи, логопеды и другие специалисты. Центр действует уже 32 года.

«Наша задача — помочь людям вернуться к жизни, к общению, увлечениям. Большую работу мы проводим с детьми-инвалидами. А с 2026 года являемся частью системы долговременного ухода — это помощь лежачим людям на дому. Им выделяется реабилитационное оборудование, их посещают специалисты и инструкторы ЛФК. У нас уже 55 подопечных», — сказала директор центра Алёна Балабан.

По словам специалистов, есть примеры успешной реабилитации. Женщина, перенесшая инсульт и четыре года прикованная к постели, сегодня может двигать руками и держать предметы.

На базе центра работает отделение «Активного долголетия», где пенсионеры занимаются творчеством, посещают занятия по ЛФК, растяжке и дыхательной гимнастике. Также организована доставка жителей старше 60 лет из сельских территорий в медицинские организации на специальном автомобиле с сопровождающим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.