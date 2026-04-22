Это чистый дофамин: почему россияне массово едут в игорные зоны

Психолог: россияне едут в игорные зоны за магической надеждой на чудо

Рекордная посещаемость игорных зон — это симптом коллективной усталости и дефицита ярких переживаний. Рулетка и автоматы предлагают психике россиян чистый и концентрированный дофамин без малейших усилий. Об этом РИАМО сообщила психолог Мария Зуева.

Она отметила, что спорт требует дисциплины, культура — интеллектуального напряжения, а путешествия — сложного планирования. Это досуг с отложенным вознаграждением.

«Казино же работает как эмоциональный фастфуд, давая мгновенный всплеск адреналина и иллюзию того, что жизнь можно тотально изменить за секунду. В условиях социальной неопределенности и рутины человек ищет легальный способ сбросить напряжение через риск. Игорная зона становится идеальным порталом для эскапизма: там нет времени суток и бытовых проблем, мозг полностью захвачен простейшим паттерном случайного выигрыша», — сказала Зуева.

По словам психолога, люди едут туда не за деньгами, а за интенсивным чувством тотального присутствия в моменте, за магической надеждой на чудо.

«Это форма регресса в инфантильное состояние, где удачная ставка заменяет долгую работу над своей жизнью, закрывая потребность в быстрых, сильных эмоциях гораздо эффективнее любого музея или спортзала», — отметила эксперт.

